Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автозаправочную станцию в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он рассказал, что ночью сразу несколько населенных пунктов в Белгородском районе подверглись атаке Украины с помощью дронов-камикадзе.

Один из них атаковал автозаправочную станцию рядом с селом Бессоновка. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров.

Пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован, подчеркнул Гладков.

До этого на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью беспилотников. По его словам, несколько дронов уже уничтожено, ущерба гражданской инфраструктуре нет.

16 мая в Севастополе осколками сбитых ракет ATACMS были повреждены дома и машина.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.