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Как выглядит Крымский мост после ЧП

Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух жителей региона при ЧП на Крымском мосту

На Крымском мосту ночью произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По данным Baza, один пролет моста разрушен, еще один поврежден. Власти официально не уточняли, что именно произошло на мосту.

СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что люди слышали взрывы в районе 4 утра мск. Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на пролетах Крымского моста. При этом сами конструкции пролетов находятся на своих опорах.

На мосту погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, которая ехала на отдых. С ними была 14-летняя дочь. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

Движение по мосту остановлено, а на подъезде к нему образовалась пробка на несколько километров. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью также остановилась. В Восточном Крыму готовится открытие пунктов временного размещения.

Как выглядит Крымский мост после ЧП — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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