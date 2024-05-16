Фантазии немецких депутатов. Почему с территории НАТО нельзя сбить ракеты РФ над Украиной Полковник Ходаренок: НАТО не сможет сбивать ракеты РФ с территории Польши и Румынии

На Западе предложили сбивать российские ракеты над Украиной с территории Польши и Румынии. Несколько немецких парламентариев поддержали эту идею, считая, что это снимет нагрузку с украинской ПВО. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также призвал применить ПВО соседей Украины для помощи Киеву. Почему у стран НАТО не получится сбивать российские ракеты со своей территории и к чему может привести попытка реализации такого предложения — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные ракетные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер полагает, что «это снимет нагрузку с украинской ПВО и позволит ей защитить фронт». В качестве примера парламентарий привел действия зенитных ракетных подразделений Соединенных Штатов, Великобритании и Франции при отражении удара средств воздушного нападения по Израилю в апреле.

Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге ранее предложил НАТО сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные ракетные комплексы, размещенные в Польше или Румынии.

Такую же идею высказывал бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию inews. По его мнению, системы противоракетной обороны (ПРО) на территории НАТО в Польше и Румынии должны быть использованы для сбития российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Почему не актуален пример защиты Израиля?

Разберем эти предложения вначале с военно-технической стороны. Начнем с анализа действий зенитных ракетных подразделений Соединенных Штатов, Великобритании и Франции при отражении удара средств воздушного нападения по Израилю в апреле этого года.

Напомним, расстояние между городами Хайфа и Тегеран по автомобильной дороге составляет 1981 км. Расстояние по прямой линии 1537 км. Разумеется, крылатые, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты Ирана в ходе своего удара преодолевали меньшее расстояние, но порядок тут примерно такой, то есть средства воздушного нападения Исламской республики (КР и БЛА) находились в полете весьма значительное время и при этом на маршрутах полета входили в зоны поражения зенитных ракетных подразделений США, Соединенного Королевства и Франции.

То есть их обстрел не составлял существенных трудностей для боевых расчетов. Заметим, что группировки зенитных ракетных войск в этом случае отнюдь не предназначались для обороны собственно Израиля, а исключительно для защиты своих собственных объектов. Можно даже сказать, что подразделения ЗРВ вышеупомянутых стран обстреляли иранские СВН, что называется, попутно. Так что этот пример по отношению к Украине не актуален. На маршрутах полета российских крылатых ракет никаких группировок средств ПВО НАТО нет.

Почему это не сработает?

Теперь о предложениях депутатов германского бундестага и старших научных сотрудников Мюнхенской конференции по безопасности. Заметно, что эти лица никакого понятия не имеют о боевом применении зенитных ракетных войск в целом и стрельбе по крылатым ракетам в частности.

В условиях среднепересеченной местности многофункциональными радиолокаторами зенитного ракетного комплекса Patriot крылатую ракету воздушного/морского базирования типа Х-101 или «Калибр» при высоте полета 50 м удастся обнаружить не более чем на дальности 16-18 км. Вполне возможно, что при малой радиолокационной заметности российских изделий эти показатели окажутся еще меньше. К примеру, ЗРК Patriot очень плохо «видит» новую российскую ракету типа Х-69.

close 100% Малый ракетный корабль «Град Свияжск» запускает ракету «Калибр» Денис Абрамов/РИА «Новости»

После обнаружения и захвата Х-101/«Калибр» на сопровождение надо немедленно осуществлять пуск очереди из двух зенитных управляемых ракет для более надежного поражения подобных средств воздушного нападения. При этом встреча ракет с целью произойдет в самом лучшем случае примерно на дальности 11-13 км (скорее всего, даже меньше). В случае малейшего промедления (нерасторопности боевого расчета зенитного ракетного подразделения) Х-101/«Калибр» через несколько секунд выйдет из зоны поражения. То есть и зона пуска, и зона поражения по таким целям весьма и весьма малы.

А теперь представим, что в соответствии с предложениями депутатов бундестага зенитные ракетные батареи стран НАТО размещены вблизи государственной границы Украины. Причем прямо на самой границе их не поставишь, речь может идти об удалении от этого рубежа хотя бы на несколько километров.

Теперь вычитаем эти километры из реализуемой зоны поражения ЗРК Patriot по крылатым ракетам воздушного/морского базирования типа Х-101 или «Калибр», в результате получаем узкую полосу земли шириной всего в несколько километров, которую можно будет в подобном случае прикрыть огнем зенитных ракетных войск (в случае реализации фантазий германских парламентариев).

Обычно на таких удалениях от госграницы нет ни особо важных объектов, ни группировок войск. Там действует, как правило, режим ЗП (зона пропусков). Что собираются прикрывать депутаты бундестага на этой узкой полоске земли вдоль государственной границы Украины, и каким образом они в этом случае «снимут нагрузку с украинской ПВО и позволят ей защитить фронт», остается, что называется, за кадром.

Про подобные предложения перевозбужденных парламентариев можно сказать и так – «тем самым показали полное непонимание природы современного противовоздушного боя».

«Попытка втянуть Молдавию в войну»

Теперь о военно-политической стороне этого вопроса. Идеи германских депутатов ведут и ФРГ, и Польшу, и Румынию к прямому военному столкновению с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И если на головы немецких парламентариев после реализации их вздорных идей внезапно упадет какой-нибудь российский фугас, то депутатам бундестага в подобном случае не стоит уж слишком сильно-то удивляться.

Старшего научного сотрудника Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге за высказанные глупости (к тому же попытку втянуть в войну Молдавию) следует для начала разжаловать в младшие и заставить изучить основы боевого применения зенитных ракетных войск. Что касается Кишинева, то размещенные на территории Румынии подразделения зенитных ракетных войск НАТО будут в большинстве случаев осуществлять боевые стрельбы через территорию этой страны. Нико Ланге при озвучивании своих предложений следовало бы посмотреть и на карту Европы.

Может быть поднят и такой вопрос – а почему мы разбираем особенности боевых стрельб ЗРВ только по крылатым ракетам, а как же, к примеру, «Кинжалы»? Пока есть все основания полагать, что у зенитных ракетных систем и комплексов НАТО нет возможностей поражать подобные средства воздушного нападения России.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).