Американские корабли могут появиться в районе Северного морского пути

Корабли военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов могут совершить несогласованный заход в акваторию Северного морского пути. Об этом сообщает журнал «Военная мысль» со ссылкой на материал начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России адмирала Игоря Костюкова.

«Для формирования общественного мнения перед возможной провокацией в американскую прессу осуществляются вбросы о необходимости принятия мер с целью продемонстрировать «несостоятельность претензий Москвы на получение чрезмерных прав» в Заполярье», — пишет Костюков.

В материале «Деятельность НАТО как главный источник военных угроз России» глава российской военной разведки уточняет, что страны НАТО регулярно пытаются организовать провокации для оспаривания статуса СМП и проверки реакции России на эти действия.

До этого Соединенные Штаты разместили ракетные установки Mk 70 у границ России.

Как указали в ВМС США, Mk 70 оснащены зенитными ракетами Raytheon Standard SM-6, которые были приняты на вооружение в 2013 году. Она предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров.

Ранее посол Антонов заявил, что США «выводят из тени» вооружения, запрещенные ДРСМД.