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Туристический рынок Крыма начал восстанавливаться

«Ъ»: туристический рынок Крыма начал восстанавление

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пресс-служба Mriya Resort and Spa

После двухлетнего спада туристический сектор Крыма начал показывать признаки восстановления. Ожидается, что летом 2024 года количество туристов увеличится на 50–60% по сравнению с предыдущими годами, пишет издание «КоммерсантЪ».
По его данным, этот оптимизм основан на успешных результатов посещаемости во время майских праздников, когда на полуостров прибыло значительное количество отдыхающих. Это объясняется стабилизацией обстановки и высокой стоимостью отдыха в соседнем Краснодарском крае.

Однако, существуют потенциальные риски для туристической индустрии Крыма, такие как атаки дронов со стороны Украины и возможные проблемы с автомобильным мостом.

Согласно вице-президенту Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергею Ромашкину, турпоток в Крым ожидается увеличиться на 50–60% летом 2024 года. Бронирования на майские праздники выросли на 35–40%, а на июнь увеличились в два раза. Другие эксперты также прогнозируют рост посещаемости Крыма на 20% по итогам текущего года. Интерес к региону значительно превышает средний уровень по России, где ожидается рост внутреннего туризма на 10–12%.

Представитель компании «Интурист» Дарья Домостроева указала на значительный рост бронирований на лето в Крыму — на 40% больше, чем в прошлом году.

Ранее в другом туристическом регионе — Иркутской области — ввели режим ЧС из-за пожаров.

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