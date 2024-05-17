Ученые оценили опустошительные последствия мощнейшего взрыва вулкана Тонга

Американские океанографы из Университета Род-Айленда изучили последствия сильнейшего извержения подводного вулкана в Тихом океане, случившегося у островов Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай 15 января 2022 года. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Как показали наблюдения на месте катастрофы, вулканический пепел покрыл морское дно в радиусе 2,5 километра, уничтожив обитавшие там популяции мидий, улиток и других животных.

«Было душераздирающе наблюдать за разрушениями, даже если это было естественное событие. Эта огромная насыщенная экосистема почти полностью исчезла. Произошло просто полное опустошение», — отметила автор исследования, океанограф Роксана Бейнарт.

По словам исследователей, дальнейшие наблюдения за пострадавшими вулканическими полями могут расширить знания исследователей о естественных нарушениях в экосистемах и механизмах восстановления этих систем.

Извержение вулкана Тонга началось в декабре 2021 года и закончилось рекордным взрывом, в результате которого в январе 2022 года шлейф материала поднялся на высоту до 58 километров. Воздействие извержения ощущалось на расстоянии до 80 километров.

Ранее ученые выяснили, что взрыв Тонга разогнал подводные течения до огромных скоростей.