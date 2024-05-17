Россия снизила долю доллара и евро во внешней торговле до минимума

В начале весны Россия сократила долю доллара и евро в своей внешней торговле до исторических минимумов, как показывает анализ данных Центробанка. Об этом пишет РБК.

Доля недружественных валют в экспорте России уменьшилась на 2,2 раза за год и на пять процентных пунктов за месяц, достигнув к концу марта всего 17,8%.

Специалисты обратили внимание на значительное снижение доли недружественных валют в экспорте в марте, особенно в регионе Африки, где она упала на 37,3 процентного пункта до 43,5%. Следом идут Океания (с падением на 15,4 процентного пункта до 33,5%), американские страны (на 14,2 процентного пункта до 57,5%, минимум за все время), Азия (14,9%) и Европа (28,5%).

Наименьшая доля недружественных валют в экспорте России приходится на страны Карибского бассейна, где она составляет всего 2,9%, с незначительным ростом на 0,3 процентного пункта за март.

Также наблюдается сокращение использования доллара и евро в российском импорте: доля этих валют уменьшилась на 1,6 раза за год и на 1,5 процентных пункта за месяц, снизившись до 25,3% к концу марта.

По словам Владимира Путина, доля расчетов в долларах в российской внешней торговле упала до 13%, что является значительным снижением по сравнению с уровнем около 50% до 2022 года. Также он отметил рост доли расчетов в юанях с трех процентов до примерно 34% за этот период.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.