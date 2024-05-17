Вучич ответил цитатой Жукова на вопрос о резолюции по Сребренице

Президент Сербии Александар Вучич в ответ на давление Запада ответил цитатой маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я примирился со своей политической судьбой. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе нам никогда не простят, что мы их освободили. Я — не маршал Жуков, я маленький человек, избранный президент одной малой, но свободолюбивой страны», — заявил Вучич, комментируя ситуацию с принятием резолюции ООН по геноциду в Сребренице.

Вучич пообещал сделать все от него зависящее для того, чтобы сохранить честь Сербии.

До этого президент Александар Вучич в ходе выступления в Русском доме в Белграде заявил, что после принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по геноциду в Сребренице в 1995 году Республика Сербская, которая является частью Федерации Боснии и Герцеговины, исчезнет.

17 апреля президент Сербии Александар Вучич выразил опасение, что создание Дня памяти геноцида в Сребренице вызовет распад Республики Сербской, одного из энтитетов в составе БиГ.

Ранее в парламенте Сербии заявили, что голосование по резолюции о Сребренице ослабит авторитет ООН.