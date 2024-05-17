Названо количество поставленных Западом ВСУ танков и дронов

С начала СВО Украина получила от Запада 800 танков и 30 тыс. дронов. Об этом говорится в статье начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова в журнале «Военная мысль».

Также сообщается о поставках свыше 3,5 тыс. боевых бронемобилей, около 1,5 тыс. артиллерийских орудий, около 270 реактивных систем залпового огня (РСЗО), более 250 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 7,7 тыс. переносных ЗРК, до 290 тыс. противотанковых средств, а также 130 самолетов и вертолетов. Отмечается, что общий объем военной помощи Запада Украине уже составил $132 млрд.

До этого на Украине обозначили намерение в 2024 году произвести более 2 млн беспилотников.

5 апреля Bild сообщал, что в этом году у Вооруженных сил Украины (ВСУ) появится БПЛА с дальностью полета до 3300 километров, способный атаковать объекты на Урале и в Заполярье. Речь идет о беспилотнике «Сокол-3000», разработанном киевским конструкторским бюро «Луч».

Ранее ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2.