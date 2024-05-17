Бельгийский премьер обратился в суд из-за шутки про убийство на радио

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо подал в суд на журналиста после шутки про убийство политика, которая прозвучала на радио. Об этом сообщает в социальных сетях официальный представитель главы бельгийского правительства Баренд Лейтс.

«Премьер-министр подал жалобу на ведущего, призвавшего его убить», — пишет Лейтс.

Шутка про убийство Де Кроо прозвучала в эфире радиостанции Waregem 1. Во время освещения новостей вокруг покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, журналист радиостанции предложил гражданам Бельгии «попытаться использовать шанс» и совершить покушение на Де Кроо, которое якобы легко возможно совершить, несмотря на наличие охраны.

До этого избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что премьер-министр Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения на него и был изумлен тем, насколько быстро произошло нападение.

Глава правительства подвергся нападению днем 15 мая. В этот день кабинет министров провел выездное заседание в городе Гандлова, после завершения которого Фицо вышел к гражданам с целью пожать руки своим сторонникам.

В этот момент один из стоявших в толпе мужчин достал огнестрельное оружие и пять раз выстрелил в председателя правительства. Позже выяснилось, что на политика напал 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что начал получать угрозы после покушения на словацкого коллегу.