Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В акватории Севастополя ВМФ России отражает нападение дронов ВСУ

Развожаев сообщил, что российский флот отражает атаку дронов ВСУ в Севастополе

close
100%
Минобороны РФ

Российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории», — пишет Развожаев.

Отдельно губернатор Севастополя обратился к жителям города с требованием не снимать происходящее на камеру и не выкладывать видео в интернет, так как эти действия оказывают помощь украинской армии. За подобные действия в регионе предусмотрено наказание.

До этого губернатор Михаила Развожаев сообщил, что в Севастополе частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь».

ВСУ пытаются атаковать город с помощью БПЛА. По словам Развожаева, беспилотники сбивают с использованием стрелкового оружия.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами