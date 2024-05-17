В акватории Севастополя ВМФ России отражает нападение дронов ВСУ

Российский флот отражает атаку морских и воздушных дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проникли в акваторию Севастополя. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Силы ПВО, флота и группировки войск обороны Крыма в разных районах Севастополя продолжают уничтожение беспилотных летательных аппаратов, а также безэкипажных катеров в акватории», — пишет Развожаев.

Отдельно губернатор Севастополя обратился к жителям города с требованием не снимать происходящее на камеру и не выкладывать видео в интернет, так как эти действия оказывают помощь украинской армии. За подобные действия в регионе предусмотрено наказание.

До этого губернатор Михаила Развожаев сообщил, что в Севастополе частичное отключение света связано с отключением части оборудования на подстанции «Севастополь».

ВСУ пытаются атаковать город с помощью БПЛА. По словам Развожаева, беспилотники сбивают с использованием стрелкового оружия.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек.