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Рябков заявил о «политических гопниках» на Западе, которые «идут по беспределу»

Рябков: в США и других странах Запада политики превратились в гопников

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

В США и других странах Запада во власти появилось много «политических гопников». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

По его мнению, в западных странах «довольно много» за последнее время собралось деятелей-провокаторов, которые хотят испытать Россию на прочность.

«Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», — сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ считает, что западные деятели не понимают того, что российская сторона проявляет «исключительную выдержку» и действует строго в рамках задач руководства страны и целей военной операции на Украине.

До этого американский политик Джордж Биб заявил, что Западу необходимо предоставить России гарантии для развития диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса.

16 мая в Госдепе сообщили, что США не поддерживают удары ВСУ по территории России.

Ранее политолог назвал Россию и Китай центрами нового многополярного мира.

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