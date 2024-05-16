Эксперты МАГАТЭ не обнаружили тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили тяжелых вооружений и свидетельств возможных пусков беспилотников с территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщается в пресс-релизе МАГАТЭ.

16 мая новая группа экспертов агентства прибыла на электростанцию.

Как рассказали в МАГАТЭ, эксперты провели обходы территории по периметру объекта и других зданий, к которым им разрешен доступ, для контроля за соблюдением пяти конкретных принципов защиты станции во время конфликта.

«Никакого тяжелого вооружения или признаков запуска дронов с ЗАЭС они не заметили. Однако экспертам МАГАТЭ до сих пор не разрешен доступ ко всем помещениям ЗАЭС», — говорится в пресс-релизе.

До этого сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.