Темная триада в психологии: почему люди с такими чертами опасны и что о них важно знать Что такое темная триада и какие черты личности характерны для таких людей

Нарциссизм, макиавеллизм, психопатия — от людей с такими чертами личности стоит держаться подальше. Бывает, все три качества объединяются в одном человеке, тогда психологи называют это термином «темная триада». Что это такое, как распознать такую личность, как с ней взаимодействовать и чем она может быть опасна, «Газета.Ru» разобралась вместе с психологом.

Что такое темная триада в психологии

Термин «темная триада» ввели в психологию в 2002 году канадские исследователи из Университета Британской Колумбии Делрой Полхус и Кевин Уильямс. Они использовали это понятие для объединения трех деструктивных черт личности: нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Вместе они формируют отдельный и достаточно опасный тип, для которого характерны склонность к обману, низкая доброжелательность, эмоциональная холодность, первичная психопатия и высокая самооценка. Со стороны такие люди могут выглядеть очаровательными, проявлять человеколюбие и делать вид, что им искренне интересны чувства и эмоции других.

У представителей темной триады нередко выражена склонность к насилию, абьюзивному поведению и преступной деятельности. Они плохо выстраивают отношения и постоянно манипулируют людьми ради собственной выгоды. Как правило, недовольны своей жизнью и считают, что окружающие не способны на добрые поступки.

Психологи отмечают, что каждый индивидуум в той или иной мере обладает входящими в темную триаду чертами характера . Впервые понятие теневых черт, или тени, ввел в психоанализ швейцарский психолог Карл Юнг. Согласно его теории, в тень входят свойства, которые человек не одобряет в других, но при этом сам является их носителем. Они образуют темную сторону личности, которую можно контролировать и использовать себе во благо.

Исследования темной триады часто направлены на понимание, как разрушительные черты проявляются в личности и влияют на человека. Особое внимание уделяется их корреляции с антисоциальным поведением, успехом в карьере, проблемами в личных отношениях и способностью к социальной адаптации. Кроме того, выявление такого типа личности очень важно в криминологии.

Нарциссизм

Нарциссизм — это особенность личности, которая характеризуется чрезмерной самовлюбленностью, потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии по отношению к другим, рассказала «Газете.Ru» психолог Елена Бачурина. Само слово происходит от имени персонажа древнегреческой мифологии Нарцисса, который влюбился в свое отражение в воде.

Как концепция нарциссизм возник на основе работ австрийского психолога Зигмунда Фрейда и других психоаналитиков, которые рассматривали это качество прежде всего как аспект развития самости как человек воспринимает себя и идентифицирует и ее патологии.

close 100% Кадр из фильма «Дориан Грей» (2009) Global Look Press

Основные черты:

Чувство собственной значимости. Нарциссы часто переоценивают свои достижения и способности, ожидая признания себя в качестве выдающихся личностей, причем без соответствующих на то оснований.

Фантазии о безграничном успехе и власти. Люди с выраженным нарциссизмом склонны мечтать о неограниченных успехе, власти, блеске, красоте или идеальной любви. Они нередко упиваются собственными фантазиями, где они властители мира, забывая о реальности.

Потребность в постоянном восхищении. Нарциссические личности жаждут внимания и комплиментов. Как следствие могут стать раздражительными или подавленными, если не получают желаемого.

Чувство превосходства и уникальности. Они верят в свою исключительность. Часто считают, что их могут понять только особенные и статусные люди, к которым причисляют самих себя. Опять-таки нередко без поводов для этого.

Использование других для собственных целей. Нарциссы могут эксплуатировать других для достижения каких-то личных задач, пренебрегая чувствами и интересами окружающих. Более того, их цели могут быть токсичными и разрушительными для общества.

Отсутствие эмпатии. Нарциссические личности часто не могут или не желают признавать и чувствовать потребности других людей. Они не умеют жалеть и сопереживать. Если кажется, что они все же способны на это, то это лишь маска и лицемерие.

Зависть и высокомерие. Они могут завидовать успехам и качествам других, поэтому порой совершают подлые поступки. Убеждены, что если рядом с ними выдающиеся личности, которые становятся их нарциссическим расширением нарцисс часто находит свое продолжение в другом успешном человеке, потому что сам развиваться не может , то и они сами чего-то стоят. Такие люди часто ведут себя пренебрежительно по отношению к другим и считают, что все им подражают.

Человек не хочет петь в хоре, а хочет быть одним на сцене. Он все время ставит себя в центр внимания и в любой компании захватывает его. Даже в ущерб другим и общим интересам общества. Нарцисс всегда «знает больше всех» и думает только о себе. Елена Бачурина Психолог

Нарциссическое расстройство личности — это серьезное и нездоровое превалирование нарциссических черт. Заболевание включено в американское «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» (DSM-5). Люди, которым ставят такой диагноз, должны соответствовать перечисленным выше критериям критериям, при этом они должны быть ярко выражены. Если человек просто любит себя, это не значит, что он болен.

Нарциссизм может негативно сказываться на межличностных отношениях и приводить к проблемам в рабочей среде, семейной жизни и социальных взаимодействиях. Однако некоторые аспекты нарциссизма — уверенность в себе и способность брать руководство — могут быть полезными в определенных контекстах. Так, нарциссы отлично проявляют себя на сцене и на лидерских позициях.

Макиавеллизм

Макиавеллизм в психологии описывает свойства личности, которая характеризуется цинизмом, стратегическим манипулированием и использованием людей в своих интересах без учета моральных или этических норм. Это понятие отлично описывается устойчивым выражением «цель оправдывает средства».

Этот термин произошел от имени итальянского политического теоретика Никколо Макиавелли. В своей работе «Государь» он объяснил, что лидеры должны делать для сохранения власти, называя, в том числе хитрость и обман.

close 100% Кадр из фильма «Американский психопат» (2000) Lionsgate

Основные черты:

Стратегическое манипулирование. Люди с высоким уровнем макиавеллизма склонны планировать свои действия наперед, чтобы заставлять делать других что-то для достижения личных целей.

Эмоциональная холодность. Макиавеллисты могут подавлять или скрывать свои эмоции, чтобы эффективнее манипулировать другими. Некоторые из них, например, подавляют свою агрессию, проявляя чрезмерную любезность и дипломатичность.

Цинизм. Они часто отличаются пессимистичным взглядом на человеческую природу, веря, что люди в основном мотивированы эгоистическими стремлениями. При этом такая характеристика не обходит стороной и их самих.

Моральная гибкость. Макиавеллисты могут легко адаптироваться к изменяющимся моральным и этическим нормам, если это служит их интересам. Такие люди запросто меняют взгляды и мнения, чтобы добиться нужного результата.

Макиавеллизм изучается в рамках психологии личности, социальной психологии и организационной психологии. С помощью шкалы макиавеллизма (MACH-IV) можно определить степень выраженности таких черт у человека.

Такое проявление характера нельзя назвать психическим расстройством или диагнозом. Это, скорее, особенности человека, который привык вводить в заблуждение других ради собственного блага. Эта личность чувствует, какую выгоду может получить от окружающих и знает, как заставить их давать ему желаемое.

С одной стороны, макиавеллисты могут быть эффективными в достижении краткосрочных целей, особенно в конкурентных или ресурсно ограниченных средах, где требуется стратегическое мышление. С другой стороны, такое поведение в долгосрочной перспективе может привести к межличностным конфликтам, потере доверия и трудностям в профессиональных и личных отношениях.

«Наверняка, у каждого был такой знакомый, у которого все время есть подсчеты и все продумано. Очень часто эта черта [макиавеллизм] связана с высоким интеллектом. Человек демонстрирует своим поведением постоянный сбор информации о вас и других людях, чтобы удовлетворять свои цели. При этом сам, как правило, остается закрытым», — объяснила психолог.

Психопатия

Психопатия была подробно изучена в начале XX века. Тогда специалисты начали классифицировать определенные асоциальные и антисоциальные черты поведения как отдельное течение. В качестве клинического диагноза впервые упоминается в книге «Маска нормальности» американского психиатра-криминолога Харви Клекли.

close 100% Кадр из сериала «Ганнибал» (2013-2015) AXN: Original X Production

Основные характеристики психопатии:

Отсутствие эмпатии. Психопаты часто не способны по-настоящему сочувствовать и понимать других, что ведет к холодному и расчетливому поведению. Они умело манипулируют другими для достижения собственных целей, используя ложь, обман и харизму.

Импульсивность и повышенная склонность к риску. Психопаты часто демонстрируют импульсивное поведение и склонность к рискованным действиям без учета возможных последствий.

Недостаток страха и тревожности. Они редко испытывают страх или тревожность, что может вести к более агрессивному и бесстрашному поведению. Психопатия в первую очередь ассоциируется с антисоциальным поведением, включающим нарушение законов и социальных норм.

Поверхностные эмоции. Хотя психопаты могут казаться чарующими и эмоциональными на первый взгляд, их реакции все же поверхностны и наиграны. Кроме того, поведение психопата в обществе порой неадекватно: они смеются над тем, что грустно, и плачут над тем, что веселит других.

Понимание психопатии важно для диагностики и лечения, особенно в контексте антисоциального расстройства личности, которое включено в DSM-5. Важно отметить, что не все психопаты нарушают законы или ведут себя агрессивно: некоторые из них могут функционировать в обществе без явного антисоциального поведения.

Психопатию часто измеряют с помощью специализированных психологических шкал. Например, шкала психопатии Роберта Хэра (PCL-R) оценивает психопатические черты на основе подробного интервью и анализа жизненной истории индивида.

Такое проявление человека часто окружено стигмой и неправильными представлениями, что может усложнить доступ к адекватной поддержке и ресурсам для людей с психопатическими чертами, которые стремятся вести социально адаптированную и нормальную жизнь. Это также мешает системе здравоохранения обеспечивать лечение этой группы лиц.

Что характерно для всех носителей этой темной триады — частые манипуляции, а значит ложь, ненадежность, предательство и измены. Всегда у этого человека гораздо больше агрессивного поведения, нежели у другого. Если вспомним такое социальное явление как хейтерство, то среди хейтеров вы часто увидите таких людей. Елена Бачурина Психолог

В чем опасность темной триады

Люди с высокими уровнями черт темной триады часто создают токсичные взаимоотношения. Они постоянно требуют внимания и восхищения, игнорируя потребности и чувства других. Их партнеры, друзья и коллеги могут чувствовать эмоциональное и психологическое изнурение.

Кроме того, все это влечет за собой манипулятивное поведение, где человек использует других для достижения собственных целей, что разрушает доверие и честность в отношениях. А характерная им импульсивность и агрессивность нередко заканчивается угрозами и насилием.

В рабочем контексте люди с типом личности темной триады могут создавать нездоровую атмосферу. Они стремятся к доминированию, подрывая командную работу и сотрудничество. Часто используют коллег как средства для достижения личных амбиций, игнорируя этические стандарты и организационную культуру. Могут также пренебрегают правилами и безопасностью, что угрожает как эффективности работы, так и благополучию сотрудников.

На более широком уровне, люди с выраженными чертами темной триады способствуют социальной нестабильности. Они могут способствовать распространению неэтичных практик в бизнесе и политике и быть склонными к совершению уголовных преступлений. На менее масштабном уровне эти личности просто издеваются над окружающими — как в интернете, так и в реальной жизни.

close 100% Кадр из фильма «Грязь» (2013) Global Look Press

«Проклятие темной триады для самого носителя — их собственное одиночество, отсутствие теплых отношений с кем бы то ни было. Так как они сами жестоки, то по теории социального обмена истинной близости им обычно не достается. Разве что, на короткий срок, на первом этапе отношений, пока их партнер еще не распознал реальную натуру и истинное лицо», — предостерегла Бачурина.

Как определить человека темной триады

Определение человека с чертами темной триады требует внимательного наблюдения за его поведением, словами и взаимодействием с другими. Чаще всего это делают профессионалы в области психологии, используя специализированные инструменты и методы оценки. Однако есть некоторые признаки и характеристики, которые могут указывать на наличие этих черт.

Нарциссизм:

«Я считаю себя лучше или важнее других».

«Я испытываю постоянное желание восхищения и внимания».

«Я не учитываю чувства других, не умею сочувствовать или участвовать в переживаниях других людей».

«Я использую других для достижения собственных целей».

Макиавеллизм:

«Я прибегаю к хитрости и обману для манипулирования другими ради личной выгоды».

«Я верю, что люди в основном мотивированы эгоистичными желаниями».

«Я не могу отделить собственные чувства от своих действий».

«Я фокусируюсь на личной выгоде в ущерб этическим нормам».

Психопатия:

«Я чувствую нехватку самоконтроля и совершаю частые спонтанные действия без размышлений о последствиях».

«У меня отсутствуют чувства вины или сожаления после вредоносного поведения».

«Я делаю вид, что испытываю эмоции».

«Я не соблюдаю нормы и правила, могу быть агрессивным или нарушать закон».

Общие убеждения для всех троих:

«Я не верю, что люди хорошие и мир доброжелателен ко мне».

«Я не доволен своей жизнью, но я стараюсь при помощи своих амбиций выйти на более высокий уровень».

«Я убежден, что людьми можно и нужно управлять».

«Я считаю, что не делаю ошибок и абсолютно непогрешим».

Важно не забывать, что диагнозы должны ставить квалифицированные специалисты, так как самодиагностика или анализ на основе поверхностных знаний могут быть неточными и вводить в заблуждение. Если вам кажется, что кто-то из вашего окружения обладает чертами темной триады и это вызывает проблемы, стоит обратиться за профессиональной помощью к психотерапевту.

Как общаться с человеком темной триады

Общение с типом личности темной триады может быть сложным и требует осознанного подхода. Важно защитить себя и поддерживать эффективное взаимодействие, особенно если вы не можете избежать контактов из-за работы или семейных связей.

Устанавливайте четкие границы

Определите, какие виды поведения приемлемы и какие нет, а затем четко обозначьте их при общении. Не позволяйте человеку темной триады нарушать ваше личное пространство или эмоциональное благополучие. Если потребуется, разорвите отношения.

Избегайте эмоционального вовлечения

Люди с чертами темной триады часто используют эмоциональные реакции других для манипуляции. Старайтесь сохранять спокойствие и не позволяйте своим эмоциям управлять вами в процессе общения. Если такой человек не получит от вас желаемое, то рано или поздно он сам перестанет с вами взаимодействовать.

close 100% Кадр из фильма «Красивый, плохой, злой» (2018) COTA Films

Сохраняйте профессионализм

В рабочей среде важно поддерживать профессиональный тон и фокусироваться на задачах, не допуская перехода личных эмоций в деловое общение. Старайтесь общаться языком фактов и говорить о конкретных задачах, занимая позицию наблюдателя, а не близкого друга.

Ограничьте информацию

Не делитесь личной информацией, которую такой человек может использовать против вас. Будьте осмотрительны в том, что говорите. Не поддавайтесь манипуляциям и не верьте всему на слово.

Используйте прямую и конкретную коммуникацию

Будьте четкими в своих запросах и ожиданиях. Такой тип личности может игнорировать неопределенные или двусмысленные инструкции, используя психологические приемы: газлайтинг (человек пытается выставить жертву неправой и заставить ее сомневаться в адекватности собственного восприятия окружающего мира), двоякие послания и висхолдинг (избегание разговоров на неудобную тему и пренебрежение к эмоциональным потребностям другого).

Не пытайтесь изменить их

Признайте, что сломать фундаментальные черты характера другого человека практически невозможно, особенно без его собственного желания и участия в процессе изменения.

Ищите поддержку

Если общение с таким человеком вызывает стресс или вредит вашему благополучию, попросите друзей или коллег поддержать вас или обратитесь за профессиональной психологической помощью. Это может помочь восстановить эмоциональное состояние.

Защищайте себя

Когда чувствуете, что ваше благополучие или безопасность под угрозой из-за взаимодействия с человеком темной триады, не стесняйтесь принимать меры для защиты себя, включая обращение за юридической помощью или смену места работы.

Важно помнить, что каждая ситуация уникальна, и эффективные стратегии могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств и уровня влияния черт темной триады в поведении человека.

«Доверять таким людям, как вы понимаете, нельзя, и тем более впускать в свою [личную] жизнь. Все опасное мы должны отодвигать или сами уходить», — заключила Елена Бачурина.