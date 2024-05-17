Палата представителей США одобрила закон о поставках оружия Израилю

Палата представителей конгресса США одобрила законопроект, обязывающий администрацию президента Джо Байдена обеспечить бесперебойные поставки вооружений Израилю. Трансляцию заседания вел в четверг телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 224 конгрессмена, против проголосовали 187.

Согласно тексту внесенного на рассмотрение республиканцами проекта закона, конгрессмены осуждают решение администрации президента приостановить передачу ряда вооружений Израилю.

Законопроект предполагает ограничение использования бюджетных средств для Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности Белого дома до тех пор, пока необходимое израильской армии оружие не будет поставлено.

Специалисты считают, что документ вряд ли получит поддержку верхней палаты конгресса. Ранее в Белом доме заявляли, что Байден наложит вето на законопроект в случае его одобрения палатой представителей.

До этого в США призвали передать Израилю бомбы, вспомнив атомные удары по Японии.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.