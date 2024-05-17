Минэнерго США закупит на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд

Минэнерго США сообщило о планах закупить на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Закупки будут произведены в июне. Их анонировали спустя несколько дней после принятия закона о запрете на импорт низкообогащенного урана из РФ. После принятия закона из бюджета США было выделено $2,7 млрд на преодоление завимости от российского ядерного топлива, которое перед запретом обеспечивало около четверти потребностей США. Подчеркивается, что ведомство планирует приобретать сырье у американских производителей.

До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Палате представителей Конгресса заявила, что у США «имеются необходимые инструменты, чтобы обеспечить наращивание урановой стратегии в стране». По ее словам, Вашингтон инвестирует средства в «усилия по оживлению и модернизации инфраструктуры», в частности завода по переработке урана на комплексе Y-12 в Теннесси.

Ранее сообщалось, что запрет США на импорт урана из России действует до 2028 года,