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Еще по одной: каких политиков замечали с пивом

4 августа отмечается Международный день пива

Международный день пива ежегодно отмечают в первую пятницу августа. Традицию заложил владелец одного из калифорнийских баров — Джесси Авшаломов. Впервые он устроил этот праздник в городе Санта-Круз 5 августа 2007 года. Слоган фестиваля: «Объединять мир под знаменем пива, отмечая этот день всеми нациями в один день».

«Газета.Ru» собрала снимки политиков мирового уровня, попадавших в объективы камеры с бокалом пива в руках. Причем происходило это не только при посещении пабов, на экскурсиях на пивоварни или во время празднования «Октоберфеста». Возможность насладиться хмельным напитком президенты, министры и королевские особы находили даже во время саммитов, избирательных кампаний и деловых встреч.

Так, Владимир Путин, будучи премьер-министром России, в 2012 году встречался с представителями объединений футбольных болельщиков в пивном ресторане на Васильевском острове. 44-го президента США Барака Обаму заметили с бокалом перед саммитом G7 в Германии в 2015 году. Кого еще замечали с пенным напитком — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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