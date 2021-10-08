Песков назвал «популизмом» мнение Лондона об ограничении Россией поставок газа в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова пресс-секретаря премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о намеренном сокращении Россией поставок газа в Европу — «абсолютный популизм». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия продает столько газа, сколько покупают.

«Если европейцы, в том числе Великобритания, будут контрактовать больше, то им и поставят больше», — подчеркнул он.

Ранее в правительстве Великобритании заявили, что Россия намеренно сократила поставки газа в Европу, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Times со ссылкой на пресс-секретаря британского премьера Бориса Джонсона.

По словам представителя британского премьера, хотя российский газопровод и не будет иметь прямого влияния на энергетическую безопасность Великобритании, «Северный поток — 2» может негативно сказаться на странах Центральной и Восточной Европы, так как некоторые европейские страны находятся в сильной зависимости от российского газа.