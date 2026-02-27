Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Варум устроила скандал из-за пьянства Агутина в ОАЭ: «Может и врезать!»

Шоумен Кушанашвили вспомнил, что боялся за Агутина во время ссоры с Варум
Нина Зотина/РИА Новости

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили в эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай!» рассказал, что стал свидетелем ссоры Анжелики Варум и Леонида Агутина в ОАЭ.

По словам Кушанашвили, Варум устроила публичный скандал в холле отеля: она громко кричала, не выбирая выражений. Причиной стало то, что Агутин и Кушанашвили появились в состоянии алкогольного опьянения. Журналист пояснил, что у певца в то время были проблемы с зависимостью от спиртного, поэтому жена строго запрещала ему употреблять алкогольные напитки.

«Мы боялись Анжелики. При всей своей хрупкости...Она страшна в гневе: может и врезать! Я за него боялся», — вспомнил шоумен.

Во время ссоры, поделился Кушанашвили, он попытался разрядить обстановку, заговорив о дочери пары — Лизе. Но это только усугубило конфликт.

Роман Анжелики Варум и Леонида Агутина начался в 1990-х. В 1999 году у них родилась дочь Лиза-Мария. Через год пара поженилась.

В 2011 году в Юрмале после фестиваля «Новая волна» СМИ сфотографировали Агутина с неизвестной девушкой, которую он целовал. Поползли слухи о возможном разводе, но супруги помирились. Позже Агутин говорил, что после этого случая подобных ситуаций больше не возникало.

Ранее певица Анна Седокова из больницы поблагодарила бога за возможность иметь детей.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!