Варум устроила скандал из-за пьянства Агутина в ОАЭ: «Может и врезать!»

Шоумен Кушанашвили вспомнил, что боялся за Агутина во время ссоры с Варум

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили в эфире программы «Пожалуйста, не рассказывай!» рассказал, что стал свидетелем ссоры Анжелики Варум и Леонида Агутина в ОАЭ.

По словам Кушанашвили, Варум устроила публичный скандал в холле отеля: она громко кричала, не выбирая выражений. Причиной стало то, что Агутин и Кушанашвили появились в состоянии алкогольного опьянения. Журналист пояснил, что у певца в то время были проблемы с зависимостью от спиртного, поэтому жена строго запрещала ему употреблять алкогольные напитки.

«Мы боялись Анжелики. При всей своей хрупкости...Она страшна в гневе: может и врезать! Я за него боялся», — вспомнил шоумен.

Во время ссоры, поделился Кушанашвили, он попытался разрядить обстановку, заговорив о дочери пары — Лизе. Но это только усугубило конфликт.

Роман Анжелики Варум и Леонида Агутина начался в 1990-х. В 1999 году у них родилась дочь Лиза-Мария. Через год пара поженилась.

В 2011 году в Юрмале после фестиваля «Новая волна» СМИ сфотографировали Агутина с неизвестной девушкой, которую он целовал. Поползли слухи о возможном разводе, но супруги помирились. Позже Агутин говорил, что после этого случая подобных ситуаций больше не возникало.

