«Рост цен и недовольство»: планы Минфина девальвировать рубль сочли опасными

Планы Минфина ужесточить бюджетное правило с точки зрения снижения базовой цены отсечения по нефти сопряжены с высоким риском резкого ослабления рубля. По сути, речь идет о девальвации российской нацвалюты, объяснил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. В беседе с 360.ru он назвал это крайне опасным шагом, а также предложил альтернативы для экономии бюджетных средств – например, временное прекращение программы соципотеки.

Пересмотр бюджетного правила может обрушить рубль к концу года до 100 рублей за доллар, считают аналитики. По мнению Колташова, это намеренная девальвация рубля, причем такой курс валюты уже наблюдался и привел к тяжелым инфляционным последствиям. Он пояснил, что Минфин хочет решить вопрос наполнения бюджета, покрывая его из Фонда национального благосостояния, но вместе с тем это приведет к снижению доли внутренних поступлений – так, повышение НДС до 22% наложится на рост цен.

«Формально это даст рост цен, вызванный общими инфляционными процессами, наполнение бюджета в годовых границах. А дальше мы увидим падение в российской экономике, — считает экономист. — Предлагается, на мой взгляд, чрезвычайно опасный шаг — взять и девальвировать национальную валюту. У нас специальная военная операция. Это вызовет сильнейшее социальное недовольство и загубит рост».

Такой шаг грозит сокращение внутреннего спроса, экономическим спадом, поэтому лучше использовать альтернативные варианты сэкономить бюджетные средства, отметил Колташов. Он предложил на время приостановить программу соц ипотеки в столичном регионе, прекратить субсидирование застройщиков, отозвать автономию университетов и средства студентов-платников перенаправить в бюджет. Также, по мнению эксперта, следует упразднить лишние структуры в системе образования и здравоохранения, которые «только мешают».

«Надо смотреть не на верхние строчки бюджета, как это привыкли делать в рамках бухгалтерского подхода в Минфине, а на то, что за этими строчками находится», — заключил экономист.

Напомним, о том, что правительство России рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены отсечения по нефти, накануне сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в бюджете России сокращается и будет составлять менее 20%. По его словам, изменить параметры бюджетного правила необходимо для сохранения средств Фонда национального благосостояния и снижения давления на валютный рынок. По мнению министра, кабмин РФ примет соответствующие решения в течение пару недель.

