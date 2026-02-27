Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти». Кто он и в чем его подозревают?

В Санкт-Петербурге 27 февраля 2026 года задержали зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его подозревают в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. Следствие связывает два эпизода предполагаемого преступления с его деятельностью в 2020–2021 годах. По версии правоохранительных органов, часть взяток могла выражаться в вещах и услугах, в том числе в катере за 1,7 млн рублей, однако окончательные выводы о виновности или невиновности будет делать суд. Кто такой Антон Джалябов и что известно о его деле — в материале «Газеты.Ru».

Антон Джалябов — российский топ-менеджер нефтегазовой отрасли, который в последние годы входил в руководство ПАО «Газпром нефть». В публичных корпоративных сообщениях он фигурирует как управленец, прошедший многолетний путь внутри периметра группы «Газпром» — от производственных должностей до уровня правления.

Джалябова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Следственные действия с задержанным пройдут в Москве. Следователи возбудили против топ-менеджера уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса («Получение взятки в особо крупном размере»).

На данный момент Антон Джалябов имеет процессуальный статус подозреваемого. В соответствии с законодательством выводы о виновности или невиновности могут быть сделаны только после рассмотрения дела судом и вступления решения в законную силу.

Часть 6 статьи 290 УК РФ предусматривает ответственность за получение взятки в особо крупном размере (то есть свыше 1 млн рублей).

Наказание по ч. 6 ст. 290 УК РФ:

— лишение свободы на срок от 8 до 15 лет,

— со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки (или без такового — по усмотрению суда),

— с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Суд вправе назначить дополнительное наказание в виде крупного штрафа и запрета на должности, даже если основной срок — лишение свободы.

По информации правоохранительных органов, распространенной в прессе, Джалябов подозревается в получении взяток на общую сумму более 29 млн рублей.

Утверждается, что на полученные средства он приобрел квартиру в Сочи в ЖК «Актер Гэлакси». В качестве взятки управленец также получил катер стоимостью более 1,7 млн рублей.

В период получения взяток он возглавлял филиал «Газпром инвест Надым».

Кто такой Джалябов и что о нем известно

Джалябов родился в 1980 году, окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Его профессиональная карьера с 2002 года была связана со структурами «Газпрома».

В 2002–2020 годах он работал в ООО «Газпром добыча Надым», где прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя направления, отвечавшего за реконструкцию и строительство основных фондов. «Газпром добыча Надым» — производственная «дочка» группы, занимающаяся разработкой и эксплуатацией месторождений, добычей и подготовкой газа и газового конденсата на севере Западной Сибири.

В 2012 году Джалябов участвовал в том числе в запуске Бованенковского месторождения на Ямале.

В 2020–2021 годах Джалябов возглавлял филиал ООО «Газпром инвест» в Надыме. Эта структура выступает техническим заказчиком по реализации крупных инвестиционных проектов группы — от проектирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию, координируя подрядчиков и контролируя исполнение инвестпрограмм.

Весной 2021 года он был назначен генеральным директором ООО «Газпром добыча Ноябрьск», а позднее перешел в ПАО «Газпром нефть», где занимал должности главного инженера, а затем заместителя председателя правления. На этом уровне речь идет о руководстве крупными производственными и инвестиционными направлениями в одной из крупнейших нефтяных компаний страны.

Что касается личной жизни, в открытых биографических источниках нет сведений о семейном положении, супруге или детях Джалябова. Также нет публично подтвержденной информации о размере его личного состояния или структуре активов. Доступные данные касаются исключительно образования и профессиональной карьеры. Это относительно обычная ситуация для топ-менеджеров, чьи личные данные не являются публичными.