В российском регионе ввели режим ракетной опасности

В Пермском крае ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС, передает ТАСС.

«В 14:00 (12:00 мск) на территории Пермского края введен режим «Ракетная опасность», — говорится в уведомлении.

Утром 27 февраля министерство обороны России заявило, что более 90 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией России в ночь на пятницу.

Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион.

В ночь на 27 февраля издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что в небе над Воронежем произошла серия взрывов. Местные жители сообщили как минимум о пяти взрывах. Канал предположил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов.

