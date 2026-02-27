Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В российском регионе ввели режим ракетной опасности

В Пермском крае ввели режим ракетной опасности
Таисия Лисковец/РИА Новости

В Пермском крае ввели режим ракетной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС, передает ТАСС.

«В 14:00 (12:00 мск) на территории Пермского края введен режим «Ракетная опасность», — говорится в уведомлении.

Утром 27 февраля министерство обороны России заявило, что более 90 беспилотных летательных аппаратов сбили над территорией России в ночь на пятницу.

Воздушные цели были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион.

В ночь на 27 февраля издание Life со ссылкой на SHOT сообщило, что в небе над Воронежем произошла серия взрывов. Местные жители сообщили как минимум о пяти взрывах. Канал предположил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских дронов.

Ранее новая российская автокомпания «Руссо-Балт» анонсировала выпуск беспилотника.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!