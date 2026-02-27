Пьяный россиянин пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги

В Калининграде пьяный мужчина пытался прикурить и грел ноги у Вечного огня

В Калининграде 48-летний мужчина пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. На камеры видеонаблюдения попало, как мужчина попытался прикурить сигарету от пламени в чаше Вечного огня, а затем грел там ноги. В этот момент он был пьян.

Правоохранительные органы установили личность лоумышленника — им оказался местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле и не смог объяснить, зачем.