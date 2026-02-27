Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пьяный россиянин пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги

В Калининграде пьяный мужчина пытался прикурить и грел ноги у Вечного огня
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде 48-летний мужчина пытался прикурить от Вечного огня и грел об него ноги. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. На камеры видеонаблюдения попало, как мужчина попытался прикурить сигарету от пламени в чаше Вечного огня, а затем грел там ноги. В этот момент он был пьян.

Правоохранительные органы установили личность лоумышленника — им оказался местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мужчина потушил Вечный огонь на Марсовом поле и не смог объяснить, зачем.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!