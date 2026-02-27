Появилось видео задержания главы Бодайбо

Появилось видео задержания главы Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следственными органами СК России по Иркутской области чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)», — сказано в сообщении.

время

Из него также следует, что Ботвин задержан во время расследования уголовного дела, возбужденного по факту ненадлежащей организации теплоснабжения в Бодайбо.

На данный момент правоохранители решают вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

31 января в Бодайбо ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. Как рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в городе выявили обледенение водовода, в связи с которым была остановлена работа четырех котельных. 6 февраля в российском субъекте ввели режим ЧС регионального уровня.

Ранее в Петербурге задержали зампреда «Газпром нефти» Джалябова по делу о взятке.