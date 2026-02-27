Размер шрифта
Россиянка облила полицейских горячим маслом и набросилась на них с ножом

В Саратовской области женщина облила полицейских горячим маслом
Global Look Press

В Саратовской области 33-летняя жительница села Кочетное напала на полицейских, которые приехали к ней для проверки. Об этом сообщает УМВД Саратовской области.

Инцидент произошел 26 февраля. Участковые прибыли в дом к женщине в рамках процессуальной проверки. Во время беседы она стала вести себя агрессивно и выплеснула на сотрудников разогретое масло, схватила нож и ударила им одного из сотрудников.

Нападавшую задержали. Полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, женщине грозит до 20 лет колонии.

До этого жительница Камчатки укусила полицейского и объяснила все стрессом из-за землетрясения. Городской суд признал подсудимую виновной в публичном оскорблении представителя власти, а также в применении к нему насилия, не опасного для жизни и здоровья. Во время заседания она раскаялась и получила штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее в Башкирии пьяный мужчина угрожал полицейским гранатой.

 
