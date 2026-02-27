Переживет ли король Британии скандал с принцем Эндрю?

У дела Эпштейна появились первые жертвы. Да, все верно. Не самого Эпштейна — именно его дела. Вопреки ожиданиям, штормить начало не Америку. В Новом Свете до сих пор нет ни одного уголовного дела, а вот в Старом от кипящих страстей буквально сорвало крышку.

Под огнем оказалась вся старая элита Европы — аристократы, политики, деятели культуры, меценаты и просто известные люди. Из переписок финансиста-педофила общественность выяснила, что люди, которые десятилетиями строили из себя моральных камертонов и благодетельных овечек, все это время жили на широкую ногу и не гнушались заниматься темными делами за счет налогоплательщиков.

Реакция на вновь вскрывшиеся обстоятельства не заставила себя долго ждать. Кто-то залег на дно в надежде безболезненно пережить шторм. Кто-то добровольно покинул посты, которые еще занимал. А кто-то наследил настолько сильно, что в дело пришлось вмешиваться правоохранителям.

Символом последних стал бывший британский принц Эндрю. 19 февраля он стал первым за почти 500 лет членом королевской семьи, которого арестовали по обвинению в уголовном преступлении. Пока в его деле только один пункт, но очень серьезный — злоупотребление служебными полномочиями. Речь идет о периоде, когда Эндрю был официальным торговым представителем Лондона. Будучи в офисе, он регулярно сливал своему другу Эпштейну конфиденциальные правительственные документы. Хотя такой проступок в Британии карается пожизненным заключением.

Арест Эндрю моментально вывернул наизнанку всю корзину с его грязным бельем. Бывший принц и до этого имел репутацию избалованного человека и ловеласа со вздорным характером. Но реальность оказалась еще хуже.

Как член королевской семьи, Эндрю не стеснялся прибегать к услугам военной авиации для встреч с Эпштейном. Самолеты Королевских ВВС возили его на острова и в особняки финансиста. Некоторые встречи проходили прямо на военных базах. А печально известные эпштейновские вечеринки, которые посещал принц, приходилось охранять британской полиции.

По мере обнародования все новых и новых фактов скандал перекинулся и на остальную королевскую семью. Это известный факт: Эндрю был любимчиком королевы Елизаветы II, и с ее попустительства ему многое сходило с рук. Более того, появились свидетельства, что о не вполне законных делах тогда еще принца мог знать и его брат — нынешний король Карл III. Несмотря на все красные флажки и предупреждения, родственники Эндрю ничего с ним не делали (либо сознательно заметали грязь под ковер). Реальные последствия наступили только тогда, когда все вылилось в публичное поле.

На фоне этого в головах британцев возникла масса серьезных вопросов. Первый связан с будущим лично Карла III. Знал ли король о похождениях Эндрю? Если знал, то осознавал ли серьезность проблемы? Если осознавал, то почему ничего не сделал? Был ли в этом злой умысел? А если был, то не стоит ли Карлу III отречься от престола?

Вопрос правления Карла III выходит далеко за рамки простых рассуждений. Напомню, что у самого короля репутация тоже далеко не идеальная.

Будучи принцем, он попадался на изменах и непристойном поведении (привет «тампонгейт»), выходил за рамки полномочий и выставлял себя на посмешище немного чаще, чем принято высокой монаршей особе. На этом фоне его личные рейтинги всегда были невысокими — настолько, что в последние годы Елизаветы II британская общественность всерьез обсуждала вариант, при котором тогда еще принцу Чарльзу следовало добровольно уступить престол своему более популярному сыну Уильяму.

Даже три года правления не поменяли ситуацию. Народ Карла III в целом терпит, но по степени любви он безнадежно далек от Елизаветы II. Поэтому на фоне скандала с Эндрю зазвучали с новой силой призывы отречься и позволить спасти монархию тем, кто еще не опозорил себя.

На этом моменте мы логически перебрасываем мостик ко второму вопросу — будущему самой монархии. Монархи — это, несомненно, главная скрепа Великобритании. Но в последние годы институт переживает нелегкие времена. У британцев то и дело возникают вопросы: а насколько вообще целесообразно сохранять статус-кво?

Королевская семья выполняет только церемониальные функции, при этом содержать ее — удовольствие не из дешевых. С учетом всех скрытых расходов эта статья государственного бюджета переваливает за £500 млн — и с каждым годом ценник только растет при том, что общественное благосостояние не улучшается. А теперь получается, что монархи — не просто отживший свое плевок из прошлого, а бессовестные нахлебники, которые живут за чужой счет и вредят обществу. В этой схеме Эндрю — симптом проблемы. А Карл III — не тот человек, который может ее решить. Поэтому вопрос отмены монархии в Британии снова встает ребром.

Впрочем, рассчитывать на тектонические сдвиги я бы не стал — по крайней мере пока. Какими бы жалкими и порочными ни были члены британской королевской семьи, сам институт монархии все еще исполняет значимую практическую роль.

Только благодаря им Великобритания еще сохраняет некоторое влияние на бывшие колонии вроде Канады или Австралии. Монархия — это цемент и для самой Британии, которую раздирают центробежные силы. А также символ былого имперского величия. Для массы граждан страны это все еще не пустой звук.

Негативные последствия от изъятия этого «кирпичика» однозначно превзойдут положительный эффект. И наказание взбалмошного бывшего принца явно того не стоит. Я, впрочем, не исключаю, что при должном накале страстей — и если вскроются уж совсем вопиющие факты злоупотреблений — королю придется покинуть престол. Но пока самого радикального сценария не просматривается.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.