Орбан объяснил усиление охраны энергообъектов Венгрии

Орбан: Венгрия усилила охрану энергообъектов, потому что Киев способен на все

Венгрия не случайно усилила вооруженную охрану ключевых объектов энергетической инфраструктуры страны. Об этом в эфире радио Kossuth сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он отметил, что Украина «способна на все». Орбан подчеркнул, что именно украинцы взорвали газопровод «Северный поток».

«Мы знаем, что украинцы способны на все, что угодно. Не случайно мне пришлось распорядиться о развертывании военных у ключевых объектов, чтобы они охраняли их вместе с полицией и экстренными службами», — сказал премьер Венгрии.

Также Орбан заявил, что страны Европы начинают трезветь и понимают, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба». Венгерский премьер заверил, что нет никаких технических препятствий для возобновления поставок нефти в Венгрию.

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Орбан обвинил Украину в том, что она организовала нефтяную блокаду Венгрии для смены правительства в стране на апрельских выборах.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт на Украине.