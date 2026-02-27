Российские специальные службы фиксируют попытки Киева подготовиться к диверсиям на трубопроводах «Турецкий поток» и «Голубой поток», проходящих по дну Черного моря. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши спецслужбы информацией располагают. <...> Информация нами доводилась до турецких коллег», — сказал представитель Кремля.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ). В ходе встречи глава государства рассказал, что Москва располагает данными о возможных попытках подрывов трубопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», сообщала газета «Известия».

По словам российского лидера, страны Запада пытаются сорвать мирный переговорный процесс по Украине. Он обратил внимание, что противники РФ «никак успокоиться не могут» и все делают для совершения провокаций с целью помешать диалогу по урегулированию конфликта.

В январе Песков призвал объявить виновных в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в Турции заявили о недопустимости ударов по энергетической инфраструктуре.