Британские и французские десантники подготовились к отправке на Украину

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года.

Учения на северо-западе Франции в Бретани начались в четвертую годовщину конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе НАТО.

Несколько недель назад британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция возглавят миротворческие силы на Украине, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

Хотя состав подразделений, которые могут быть задействованы в такой операции, еще не объявлен, военнослужащие 16-й воздушно-десантной бригады входят в число британских сил высокой готовности и способны в кратчайшие сроки развернуться в составе сил НАТО, сообщает The Telegraph.

«Эти ребята — острие копья армии, — сказал источник в Министерстве обороны. — Они наиболее готовы к любым действиям».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция обязались направить на Украину контингент численностью около 5 тыс. военнослужащих каждая в случае заключения мирного соглашения с Россией.

Однако возникли вопросы относительно способности Великобритании выставить такие боеспособные силы, поскольку численность армии сократилась примерно до 70 тыс. военных, что является самым низким показателем за более чем 200 лет . Стармера предупредили, что Великобритании придется вывести войска из Эстонии и Кипра, чтобы направить на Украину полностью оснащенную бригаду.

Министр Вооруженных сил Алистер Карнс заявил в среду, что до крупной войны Великобритании осталось три года, и предупредил, что страна не готова к такому конфликту.

«Что касается сдерживания России, у нас есть от трех до пяти лет, прежде чем нам придется вступать в серьезное противостояние с крупным государством, — сказал Карнс газете The Times. — И правда в том, что, хотим мы этого или нет, наша армия во многих случаях не изменилась с 1990-х годов. Нам нужно двигаться быстрее во всем».

Около 2 тыс. британских и французских военнослужащих принимают участие в учениях «Орион», представляющих собой испытательную миссию по «поддержке союзника по НАТО в борьбе с повстанческим движением и угрозой вторжения», сообщило Министерство обороны Великобритании.

Девятидневные воздушно-десантные учения начались 24 февраля с того, что военнослужащие совершили прыжки с парашютом из транспортных самолетов, после чего заняли позиции и развернули оборонительные сооружения.

В ходе учений, призванных подготовить войска к реалиям конфликтов XXI века, военнослужащие отразят условные атаки, а затем отработают засады и нападения на вражеские силы.

Под контролем французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси, недалеко от Парижа, британские разведчики и парашютисты из группы спецназа совершили незаметную высадку на полигоне Сен-Сир-Коэткуидан. Они уничтожили вражеские средства ПВО и обозначили зону высадки основных сил, в которой высадились солдаты 2-го батальона парашютного полка в составе двух французских боевых групп.

Взвод из итальянской бригады парашютистов Brigata Paracadutisti Folgore также вступил в бой, после чего самолет RAF A400M сбросил припасы.

Генерал Рено Ронде, французский командующий, ответственный за проведение военных учений, заявил, что эти учения имеют решающее значение.

«Эти учения также позволяют нам тестировать новые конструкции и оборудование, особенно в области гибридных коммуникационных сетей и интеграции беспилотных летательных аппаратов. Способность к инновациям и быстрой адаптации теперь является ключевым фактором сохранения превосходства на поле боя», — сказал Ронде.

Учения завершатся 3 марта.