Орбан заявил, что Европа начинает «трезветь» в отношении Украины

Стразы Западной Европы начинают трезветь и понимают, что президент Украины Владимир Зеленский лжет о неисправности нефтепровода «Дружба». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

По его словам, в Западной Европе «не знают украинцев» и отношения к ним в Центральной Европе. Там верят тому, что говорит Зеленский о неисправности «Дружбы», однако это является ложью, указал Орбан.

«И они верят, это наивный мир. Мы же, если украинцы что-то говорят, перепроверяем трижды. И им советуем. Мы говорим: хорошо, тогда давайте мы поедем и посмотрим. Но украинцы пока на это не готовы, не готовы принять миссию с проверкой», — сказал Орбан.

По оценке премьера Венгрии, «западные европейцы начали трезветь и осознавать день ото дня, что украинцы врут». Орбан заверил, что нет никаких технических препятствий для возобновления поставок нефти в Венгрию.

27 января Украина заблокировала поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Орбан обвинил Украину в том, что она организовала нефтяную блокаду Венгрии для смены правительства в стране на апрельских выборах.

Также Орбан отметил, что Зеленский оказывает давление на Будапешт из-за того, что Венгрия не хочет быть втянута в конфликт с Россией, отказывается спонсировать Киев и намерена получать энергоресурсы из РФ. Также Орбан подчеркнул, что «вся венгерская оппозиция встала на сторону Украины», и «их цель – хаос, нехватка топлива и повышение цен в преддверии выборов».

Ранее Сикорский удивился отсутствию солидарности между Украиной и Венгрией.