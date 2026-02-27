«Всегда был при власти»: Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину

Заявление Анатолия Чубайса о том, что он является оппозиционером в рамках иска в Федеральный суд Канады о снятии санкций, не соответствует действительности. Чубайс «забыл терминологию»: он не оппозиционер, а коррупционер. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Никаким оппозиционером Чубайс никогда не был, он всегда был человеком, находящимся при власти, старавшимся находиться при власти. Конечно, когда он был в России, до самого последнего момента упаси Боже ему было бы такое сказать о себе, поскольку человек оппозиционных взглядов, предположим, он принципиально не хочет ничего иметь общего с действующей властью», — подчеркнул он.

Милонов добавил, что, скорее всего, Чубайс в рамках обращения в канадский суд «забыл немножечко терминологию».

«Он стал не оппозиционером, он всегда был коррупционером. Поэтому, конечно, если Канада захочет, пускай забирает, потому что желательно назначить его на какой-нибудь важный ответственный пост, связанный с бюджетом, потому что лучше и не придумать, чем послать Чубайса к врагу, чтобы он там спокойно, эффективно сделал какое-нибудь канадское нано-предприятие с максимальными и непонятными платежами откуда-то», — заявил депутат.

Милонов напомнил, что сейчас «прозвучал четкий сигнал» о том, что нет людей, которые могут чувствовать себя безнаказанно, нарушая закон. Чубайс это прекрасно понимает, подчеркнул собеседник, поэтому он и сбежал, использовав специальную военную операцию для того, чтобы «замаскировать свое обычное экономическое бегство».

«Дорогие канадцы, никакой он не оппозиционер», — подытожил Милонов.

Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции.

Ранее экс-главу «дочки» «Роснано» осудили за финансовые махинации.