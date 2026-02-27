Новая российская автокомпания «Руссо-Балт» анонсировала выпуск беспилотника

Возрожденная российская компания «Руссо-Балт» планирует начать тестирование беспилотного фургона Ф200 летом 2026 года. Об этом сообщает журнал Motor.

«Летом будет тестироваться модуль удержания в полосе и удержание расстояния от впереди едущего автомобиля», – сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта» в ответ на запрос о возможности выпуска беспилотного фургона.

В начале 2026 года компания «Руссо-Балт» официально представила свою дебютную модель — электрический фургон F200. Автомобиль будет выпускаться под заказ, а его стоимость стартует с отметки 6,5 млн рублей. Первые клиенты получат машины в январе 2027 года.

Новинка оснащена 200-сильным электродвигателем. Питание силовой установки обеспечивает тяговая батарея емкостью 115 кВт·ч. Заявленный запас хода на одной зарядке достигает 400 километров, что позволяет использовать фургон как в условиях крупного города, так и на загородных трассах.

Гарантия на сам автомобиль составляет 3 года или 200 тыс. километров пробега, на батарею — 5 лет без ограничения пробега. Кузов, выполненный из нержавеющей стали, получил 100-летнюю гарантию от сквозной коррозии.

