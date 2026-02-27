Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Названы случаи, в которые законны депозиты за столы в ресторанах

Юрист Хаминский: рестораны могут брать депозиты в качестве аванса за услуги
Shutterstock

Рестораны имеют право брать с гостей плату за бронирование столов только при соблюдении некоторых условий. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В соответствии с постановлением правительства «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания», исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что депозит в ресторанах законен, если он является авансом за еду, напитки и будущие услуги. При этом правила бронирования должны быть четко доведены до посетителей в письменной форме.

По словам юриста, заведения имеют право удерживать депозит при неявке гостей, если будут доказаны фактически понесенные расходы или упущенная выгода. Однако, согласно ст. 782 ГК России, посетители могут отказаться от услуг, оплатив исполнителю эти расходы.

Эксперт добавил, что в случае, если забронированное место было перепродано другим гостям, удержание депозита можно оспорить как неосновательное обогащение.

Если ресторан пытается незаконно удержать средства, следует потребовать письменное обоснование и документы, которые подтвердят расходы, а также написать претензию на имя руководителя заведения и направить жалобу в суд или Роспотребнадзор.

Ранее адвокат объяснила, как себя защитить, если не пускают в ресторан из-за фейс-контроля.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!