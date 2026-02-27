Названы случаи, в которые законны депозиты за столы в ресторанах

Юрист Хаминский: рестораны могут брать депозиты в качестве аванса за услуги

Рестораны имеют право брать с гостей плату за бронирование столов только при соблюдении некоторых условий. Об этом RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В соответствии с постановлением правительства «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания», исполнитель вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей, не противоречащие законодательству», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что депозит в ресторанах законен, если он является авансом за еду, напитки и будущие услуги. При этом правила бронирования должны быть четко доведены до посетителей в письменной форме.

По словам юриста, заведения имеют право удерживать депозит при неявке гостей, если будут доказаны фактически понесенные расходы или упущенная выгода. Однако, согласно ст. 782 ГК России, посетители могут отказаться от услуг, оплатив исполнителю эти расходы.

Эксперт добавил, что в случае, если забронированное место было перепродано другим гостям, удержание депозита можно оспорить как неосновательное обогащение.

Если ресторан пытается незаконно удержать средства, следует потребовать письменное обоснование и документы, которые подтвердят расходы, а также написать претензию на имя руководителя заведения и направить жалобу в суд или Роспотребнадзор.

