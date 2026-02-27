Легенда ЦСКА и тренер «Зенита». Сергею Семаку — 50

27 февраля выдающемуся российскому футболисту и главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку исполнилось 50 лет.

Он родился в 1976 году в украинском селе Сычанское (ныне — территория ЛНР) в многодетной семье, окончил школу с золотой медалью. Обучался футболу в луганском училище олимпийского резерва.

Впоследствии Семак переехал в Москву, где в 1992-м началась его клубная карьера. Изначально футболист выступал за «Пресню» и «Асмарал», а с 1994-го на протяжении десяти лет играл за ЦСКА, где получил капитанскую повязку.

В 2005-м Семак стал заслуженным мастером спорта и подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), однако в феврале 2006-го покинул французский клуб и перешел в ФК «Москва». В конце января 2008 года стал играть за казанский «Рубин», а с 6 августа 2010-го — за петербургский «Зенит».

Семак стал единственным футболистом — пятикратным чемпионом России в составе трех разных клубов (ЦСКА, «Рубин», «Зенит»). Кроме того, он выступал в составе национальной сборной России по футболу. Был капитаном сборной на Евро-2008, где команда завоевала бронзовые медали.

На протяжении своей футбольной карьеры Семак был известен как универсальный полузащитник. Во всех официальных турнирах он забил около 130 голов. В 2007-м футболист вошел в «Клуб 100 российских бомбардиров».

В 2013 году он стал тренером. Начал путь в штабе «Зенита» и сборной России. Затем проявил себя как главный тренер в «Уфе», впервые в истории выведя клуб в Лигу Европы. С мая 2018 года — главный тренер «Зенита»; под его руководством клуб выиграл шесть чемпионских титулов подряд (с 2019 по 2024 годы).

Первой жена Семака была Светлана, в браке с которой родился сын Илья. Пара развелась в 2007-м. В 2008-м Семак женился на Анне, в семье родились пятеро детей — Варвара, Илария, Семен, Иван и Савва. Кроме того, супруги удочерили девочку Татьяну. У Анны есть дочь от первого брака — Майя.

