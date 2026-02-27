В Ставропольском крае пятеро детей пострадали в ДТП

Минивэн с детьми съехал в кювет и перевернулся в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло утром 27 февраля на трассе между Ставрополем и Минеральными Водами. 40-летний водитель минивэна Hyundai не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Пострадали водитель и пятеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Все они были доставлены с травмами в больницу Минеральных Вод.
Пострадавшие дети — уроженцы Нальчика — ехали на спортивные соревнования в Астраханскую область.
«Тяжесть последствий ДТП снижена за счет применения ремней безопасности», — отмечается в сообщении.
Устанавливаются все обстоятельства происшествия аварии.
