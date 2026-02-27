В Ставропольском крае пятеро детей пострадали в ДТП

ГИБДД: минивэн с детьми перевернулся в Ставрополье, пострадали шесть человек

Минивэн с детьми съехал в кювет и перевернулся в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло утром 27 февраля на трассе между Ставрополем и Минеральными Водами. 40-летний водитель минивэна Hyundai не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадали водитель и пятеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Все они были доставлены с травмами в больницу Минеральных Вод.

Пострадавшие дети — уроженцы Нальчика — ехали на спортивные соревнования в Астраханскую область.

«Тяжесть последствий ДТП снижена за счет применения ремней безопасности», — отмечается в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия аварии.

24 февраля четыре ребенка и столько же взрослых пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей в Батайске в Ростовской области. Водитель машины Toyota двигалась по второстепенной дороге и на перекрестке не уступила дорогу находившемуся на главной трассе автомобилю Volkswagen. В результате транспортные средства столкнулись, от удара Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в приближавшуюся машину Skoda.

Ранее в Ленинградской области на участке трассы протяженностью 200 метров столкнулись 16 машин.