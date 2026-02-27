«Жить в таких условиях невозможно»: как в Белгороде борются с последствиями ударов ВСУ

Почти 60 тысяч жителей Белгорода остались без электричества после массированного удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Школы и детские сады перевели на резервные источники питания, власти провели экстренное заседание оперштаба. О масштабах отключений, последствиях атак БПЛА и ракетных ударов по районам области — в материале «Газеты.Ru».

Ночной удар

Как сообщил ночью Вячеслав Гладков, Белгород и Белгородский округ попали под массированный ракетный обстрел. По предварительной информации, пострадавших нет.

«Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток»,

— написал рано утром глава региона.

Он сообщил, что на местах работают все оперативные службы, а власти приступили к уточнению информации о последствиях удара. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, на тот момент без света оставались почти 60 тысяч человек. Детские сады и школы продолжают работу — их перевели на резервные источники питания.

«К сожалению, говорил об этом много раз, повторюсь еще, полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то что мы сконцентрировали на территории Белгородской области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать.

Но все, что в наших силах, мы делаем для того, чтобы защитить наших жителей, то есть вас, дорогие друзья», — объяснил Гладков.

По словам губернатора, в регионе продолжают усиливать систему гражданской защиты. За последнюю неделю провели более 50 тренировок — от ликвидации последствий на газовых объектах до эвакуации людей из застрявших лифтов и оказания первой помощи. Эту работу координирует исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Воробьев, качество подготовки находится под постоянным контролем.

После штаба

После утреннего удара в Белгороде прошло заседание штаба. Речь шла о последствиях ночного массированного ракетного обстрела и сроках возвращения света в дома горожан. Как отчитался в 11.32 мск Вячеслав Гладков, без электроснабжения остаются около 50 тысяч жителей. Энергетические службы продолжают работу и до конца дня планируют вернуть электричество примерно 25 тысячам человек.

Повторное совещание назначили на 16:00 — на нем подведут предварительные итоги и определят дальнейшие шаги для помощи тем нескольким десяткам тысяч белгородцев, которые, как ожидается, останутся без света еще на несколько дней.

Полный список улиц и домов, где временно отсутствует электроэнергия, а также меры поддержки со стороны областного правительства и мэрии Белгорода обещали опубликовать ориентировочно к 18:00.

Последствия атак за сутки

Как сообщил Гладков, наиболее серьезные удары пришлись по Белгороду. По городу выпустили 12 боеприпасов, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с подачей ресурсов.

Также пострадали квартиры в трех многоквартирных домах, несколько частных домов, автомобили и хозяйственная постройка. Над городом силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа.

В Валуйском округе дрон атаковал легковой автомобиль — мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь, лечение он продолжит амбулаторно. В Волоконовском округе при ударе беспилотника также пострадал мужчина.

Массированную атаку беспилотников зафиксировали в Грайворонском округе. Повреждения получили частные дома, коммерческий объект, автомобили и линия электропередачи, один легковой автомобиль уничтожен огнем.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю — мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода, а машина сгорела. В самом Шебекине повреждены жилой дом, хозяйственная постройка и несколько автомобилей.

В ряде других районов силы ПВО сбили беспилотники, обломки повредили частные дома и одно из предприятий.

«Жить в таких условиях невозможно»

На фоне продолжающихся атак губернатор также побывал с рабочей поездкой в Грайворонском округе. Вячеслав Гладков заехал к местной жительнице Марине Гайвасенко после ее обращения в соцсетях, где она писала об осложнении обстановки в Грайвороне из-за постоянных ударов беспилотников, которые угрожают жизням и имуществу людей.

«Разговор был сложным. Ругалась. Говорит, купите мой дом, живите в нем сами. Она абсолютно права. Жить, и растить детей в таких условиях — невозможно. Конечно, надо искать решение. Всем ветвям власти: и государственной, и муниципальной»,

— написал губернатор (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По его словам, в округе усилили меры безопасности. Численность подразделения «Орлан» увеличили до роты, дополнительно закупают защищенную технику — в том числе передали два бронированных автомобиля, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы. Развернуты мобильные огневые группы, модернизируются системы РЭБ и связи, социальные объекты, детские сады и школы закрывают антидроновыми сетками, окна укрепляют бронепленкой. Продолжается восстановление поврежденных вышек сотовой связи.

Гладков отметил, что бойцы Минобороны, а также подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород» ежедневно работают над стабилизацией ситуации. Положительные результаты есть, однако в больницы продолжают поступать раненые мирные жители, есть погибшие, потери несут и сами подразделения.

«Очень сложно. И очень много еще предстоит сделать. Но все, что мы делаем каждый день, мы делаем, чтобы спасти и обезопасить людей. И мы продолжим это делать», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

«Своих проблем много»

Накануне губернатор рассказал о ситуации, в которую попал, возвращаясь из командировки. Поезд сломался и остановился недалеко от Белгорода. Выйдя на пути, глава региона попытался добраться до ближайшего железнодорожного переезда — расстояние составляло около 600–700 метров, где его уже ожидал автомобиль, направленный главой Яковлевского округа Олегом Медведевым.

Гладков рассказал, что обратился к местному жителю с просьбой подвезти его, однако получил отказ.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем, непонятно, что хотят.

Сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу. Согласен с этим, потому что машина куплена на собственные средства, и кто, как не хозяин, должен о ней позаботиться. Но, если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, поэтому обязательно Олега Александровича попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти», — отметил губернатор.

По его словам, власти готовы реагировать на любые сигналы и устранять недочеты, если это в их силах. Отдельно губернатор подчеркнул, что, несмотря на сложную оперативную обстановку, в области продолжают развивать ранее запущенные проекты. В частности, программа поддержки предпринимательства «Новые возможности» за несколько лет охватила шести тысяч начинающих бизнесменов, создали тысячи новых предприятий. Сейчас объявлен набор в новый поток обучения.