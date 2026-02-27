Размер шрифта
Сожительница похитителя девочки задержана в Смоленске

SHOT: в Смоленске задержана сожительница подозреваемого в похищении девочки
Telegram-канал SHOT

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске прятал ребенка в квартире сожительницы, злоупотребляющей алкоголем. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Бывшая возлюбленная предполагаемого похитителя ребенка в Смоленске задержана, в день похищения подозреваемый привел девочку к ней в квартиру, назвав ее племянницей. Школьница находилась там двое суток.

По данным Telegram-канала SHOT, женщина злоупотребляет алкоголем, периодически уходит в запои. С подозреваемым они состояли в отношениях несколько лет назад, но после расставания он продолжал приходить к ней в гости. Последние восемь месяцев мужчина общался с ней через записки, избегая телефонных разговоров. Задержанный до сих пор не объяснил мотивы похищения. Следователи ждут результатов анализов, чтобы выяснить, находился ли он под действием наркотиков.

24 февраля девятилетняя девочка ушла из дома, чтобы выгулять питомца, но назад так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, на поиски вышли сотни волонтеров. Правоохранители вышли на след подозреваемого с помощью записей камер видеонаблюдения. Они отследили машину, забравшую ребенка, и SIM-карту, которой пользовался мужчина.

Ранее стало известно, в каком состоянии находится девочка, найденная после похищения в Смоленске.

 
