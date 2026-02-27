Венгрия и Словакия договорились создать комиссию по нефтепроводу «Дружба»

Будапешт и Братислава договорились создать общую комиссию для выяснения состояния нефтепровода «Дружба». Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он рассказал о достигнутых договоренностях после телефонного разговора с главой правительства Словакии Робертом Фицо.

«Я договорился с <...> Фицо о создании венгерско-словацкой следственной комиссии для выяснения состояния нефтепровода «Дружба», — сообщил Орбан.

В том же посте он обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, призвав его разрешить инспекторам из Словакии и Венгрии въехать на территорию страны. Также премьер-министр потребовал от Киева возобновить работу «Дружбы».

26 февраля газета «Известия» сообщила, что Владимир Зеленский ответил на призыв председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен как можно скорее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Как сказал глава государства, якобы из-за ударов со стороны РФ не получится быстро отремонтировать объект, по которому в Венгрию и Словакию поступала российская нефть.

В конце января Украина заблокировала поставки российской нефти по «Дружбе». После этого в Венгрии заявили о приостановке поставок дизельного топлива на Украину и пригрозили заблокировать решения Европейского союза (ЕС) о принятии 20-го пакета санкций против РФ и выделении Украине кредита в размере €90 млрд. 23 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что согласование нового пакета антироссийских санкций и выделение кредита Киеву было сорвано из-за вето Будапешта.

Ранее в Венгрии обвинили Украину в нефтяной блокаде с целью смены правительства.