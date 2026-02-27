Востоковед раскрыл, будет ли большая война между Пакистаном и Афганистаном

Корни конфликта между Афганистаном и Пакистаном лежат в XIX веке, во время колониального господства Великобритании в регионе. Англичане провели Линию Дюранда между Британской Индией и Афганистаном, а когда страны стали независимыми, начались территориальные споры. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунев. По его мнению, ждать большой войны в регионе сегодня не стоит.

«Дело в том, что афганско-пакистанские отношения всегда были достаточно напряженными. Во многом это связано с территориальным вопросом. В XIX веке англичане установили линию границы между Британской Индией, куда Пакистан входил тогда, и Афганистаном по линии Дюранда (граница между Афганистаном и Пакистаном. — «Газета.Ru») <...> С этим соглашением практически никто никогда в Афганистане не соглашался», — напомнил специалист.

По словам Лунева, напряженные отношения между сторонами конфликта будут сохраняться, однако «серьезного» развития событий ждать не стоит.

«У Пакистана просто не хватит сил сейчас полноценно воевать с Афганистаном, учитывая крайне напряженные отношения с Индией. Не забудем, что еще в мае прошлого года велся ожесточенный военный конфликт между Индией и Пакистаном», — заявил востоковед.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Афганистан заявил об ударах по пакистанским военным объектам.