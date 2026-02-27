Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Востоковед раскрыл, будет ли большая война между Пакистаном и Афганистаном

Востоковед Лунев: у Пакистана нет сил на большую войну с Афганистаном
Reuters

Корни конфликта между Афганистаном и Пакистаном лежат в XIX веке, во время колониального господства Великобритании в регионе. Англичане провели Линию Дюранда между Британской Индией и Афганистаном, а когда страны стали независимыми, начались территориальные споры. Об этом «Газете.Ru» заявил профессор кафедры востоковедения МГИМО, замглавреда журнала «Сравнительная политика» Сергей Лунев. По его мнению, ждать большой войны в регионе сегодня не стоит.

«Дело в том, что афганско-пакистанские отношения всегда были достаточно напряженными. Во многом это связано с территориальным вопросом. В XIX веке англичане установили линию границы между Британской Индией, куда Пакистан входил тогда, и Афганистаном по линии Дюранда (граница между Афганистаном и Пакистаном. — «Газета.Ru») <...> С этим соглашением практически никто никогда в Афганистане не соглашался», — напомнил специалист.

По словам Лунева, напряженные отношения между сторонами конфликта будут сохраняться, однако «серьезного» развития событий ждать не стоит.

«У Пакистана просто не хватит сил сейчас полноценно воевать с Афганистаном, учитывая крайне напряженные отношения с Индией. Не забудем, что еще в мае прошлого года велся ожесточенный военный конфликт между Индией и Пакистаном», — заявил востоковед.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Афганистан заявил об ударах по пакистанским военным объектам.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!