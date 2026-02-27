Размер шрифта
Экскурсовод арестован в Египте за осквернение 4000-летней пирамиды

В Египте арестовали экскурсовода за рисунки на 4000-летней пирамиды в Египте
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экскурсовод арестован за осквернение пирамиды возрастом 4000 лет в Египте, пишет Daily Mail.

Инцидент произошtл на археологическом комплексе Саккара недалеко от Каира, рядом с пирамидой Униса. По данным местных СМИ, гид сделал серию рисунков на каменных блоках памятника. На опубликованных кадрах видно, как очевидцы вмешиваются и останавливают мужчину вскоре после того, как он начал рисовать на сооружении.

Автор публикации утверждает, что заметил мужчину, сопровождавшего группу российских туристов, и сделал ему замечание, после чего между ними произошел короткий разговор.

После появления записи Министерство внутренних дел Египта начало проверку. Экскурсовод был задержан и во время допроса признал, что оставил отметки на памятнике. В настоящее время он временно отстранен от работы, а рисунки удалены сотрудниками отдела древностей Саккары.

Мужчина принес извинения, заявив, что недавно вернулся к работе после четырехлетнего перерыва и допустил «непростительную ошибку» из-за чрезмерного волнения. По информации местных СМИ, в случае признания виновным ему может грозить тюремное заключение сроком от одного года, а также штраф за повреждение антиквариата. Археологи предупреждают, что содержащиеся в меле химические вещества способны вступать в реакцию с известняком и гранитом, вызывая постепенную эрозию поверхности.

Ранее археологи нашли в Египте солнечный храм Ра.

 
