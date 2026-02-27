Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Над Россией сбили 95 беспилотников. Военная операция, день 1465-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1465-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами. В Белгородской области из-за обстрела ВСУ повреждены объекты энергетики. Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов заявил, что Киев со временем вернет все утраченные территории. Газета The Telegraph узнала, что десантники из Британии и Франции готовятся к возможной миротворческой миссии на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:59

Переговоры США и Ирана в Женеве завершились без сделки, а позиции сторон по ключевым вопросам остаются далекими друг от друга, сообщает The Wall Street Journal.

8:46

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта не будет заключено, пока Украина не поверит, что сможет жить в мире.

8:33

После массированного удара по объектам энергетики в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

8:21

Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Украина со временем вернет все утраченные территории.

8:16

🔴 Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, повреждения получили объекты энергетики, сообщили с оперштабе региона.

8:10

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года.

Читайте также
Британия и Франция готовятся отправить войска на Украину. Они проводят совместные учения
8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Сегодня 1465-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!