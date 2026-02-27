Над Россией сбили 95 беспилотников. Военная операция, день 1465-й

Переговоры США и Ирана в Женеве завершились без сделки, а позиции сторон по ключевым вопросам остаются далекими друг от друга, сообщает The Wall Street Journal.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что соглашение об урегулировании конфликта не будет заключено, пока Украина не поверит, что сможет жить в мире.
После массированного удара по объектам энергетики в Белгородской области без электричества остались почти 60 тыс. жителей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список экстремистов и террористов) заявил, что Украина со временем вернет все утраченные территории.
🔴 Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Украины, повреждения получили объекты энергетики, сообщили с оперштабе региона.
Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии на Украине. Более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании провели имитацию воздушно-десантного рейда вместе со своими коллегами из 11-й парашютно-десантной бригады Франции. Так НАТО готовится к возможной войне с Россией, которую ждут через три года.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 95 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1465-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.