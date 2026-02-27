«Стали марионетками Индии»: Пакистан обвинил талибов в притеснении женщин и объявил им войну

Талибы (движение внесено в список террористических организаций) после перестрелки между пакистанскими и афганскими силами недалеко от границы Торхам, 27 февраля 2026 года

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с правительством талибов в Афганистане на фоне авиаударов по Кабулу и Кандагару и взаимных обвинений в терроризме. Стороны сообщают о десятках погибших и захваченных позициях, эскалация набирает обороты. Как развивался конфликт, что стало поводом для ударов и к чему может привести обострение между Исламабадом и Кабулом — в материале «Газеты.Ru».

Обвинения и обмен ударами

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф обвинил афганское руководство в дестабилизации региона. По словам Асифа, после вывода войск НАТО ожидалось, что в Афганистане наступит мир, однако, как он отметил, талибы (движение внесено в список террористических организаций) «превратили страну в колонию Индии, собрали в Афганистане террористов со всего мира и начали экспортировать терроризм».

«Они лишили свой народ основных прав человека. Они отняли у женщин права, которые ислам гарантирует. Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации, как напрямую, так и через дружественные страны. <…> Но талибы стали марионетками Индии»,

— подчеркнул министр.

Заявление прозвучало на фоне авиаударов, которые Пакистан ранее нанес по объектам в Кабуле, Кандагаре и провинции Пактия. Исламабад сообщил, что целью стали лагеря группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП (организация запрещена в России)), которую пакистанские власти обвиняют в терактах на своей территории. В Кабуле, в свою очередь, утверждают, что удары пришлись по гражданским объектам .

Ответ талибов

Как сообщает TOLO News, пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил о начале масштабной операции возмездия против военных объектов Пакистана. По его словам, это стало ответом на авиаудары по Кабулу, Кандагару и ряду других провинций.

Моджахед подчеркнул, что решение о начале боевых действий принято после недавних атак, и предупредил: если пакистанская сторона продолжит наносить удары по афганским городам, силы движения будут отвечать ударами по важным объектам и городам Пакистана .

СМИ, близкие к движению, также утверждают, что операция проводится по распоряжению верховного лидера — муллы Хайбатуллы.

Последствия

По данным телеканала Al Jazeera, стороны сообщают о значительных потерях и продолжении боевых действий. Министерство обороны Афганистана сообщило, что в ходе операций через линию Дюранда были убиты 55 пакистанских военнослужащих, а афганские силы установили контроль над двумя позициями и 19 контрольно-пропускными пунктами . При этом, по данным ведомства, в столкновениях погибли восемь афганских военных, еще 11 получили ранения. Кроме того, 13 мирных жителей пострадали в результате ракетного удара по лагерю беженцев в провинции Нангархар.

Корреспондент Al Jazeera также сообщил о мощном взрыве в Кабуле, после которого в столице раздалась интенсивная стрельба. Пакистанская сторона приводит иные цифры. Министр информации страны заявил, что уничтожены 27 позиций движения «Талибан», еще девять захвачены. По его словам, погибли 133 боевика афганского движения, более 200 получили ранения, а контрнаступление пакистанских войск продолжается.

Министр обороны Пакистана подчеркнул, что Исламабад предпринимал усилия для стабилизации ситуации как напрямую, так и через дружественные государства. Премьер-министр страны заявил, что народ и вооруженные силы готовы защищать безопасность и территориальную целостность государства.

«Мы всегда стремились к миру, но единство страны не будет нарушено, и вооруженные силы будут решительно противостоять любой агрессии», — отметил он.

Реакция в мире

Москва призвала стороны к немедленному прекращению огня и переходу к переговорам.

«Мы за скорейшее прекращение взаимных ударов и дипломатическое урегулирование разногласий»,

— заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, советник главы МИД РФ Замир Кабулов.

О готовности содействовать снижению напряженности сообщил и Тегеран. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подчеркнул, что Кабулу и Исламабаду следует решать спорные вопросы через диалог.

«Афганистану и Пакистану стоит урегулировать существующие разногласия в рамках добрососедских отношений и посредством диалога. Исламская Республика Иран готова оказать любую помощь в содействии диалогу и в укреплении взаимопонимания и сотрудничества между двумя странами», — написал он в X.

С призывом к деэскалации выступил и Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Он отметил, что приграничные столкновения и авиаудары уже привели к человеческим жертвам и требуют политического решения.

«Ситуация требует срочного политического диалога, а не дальнейшей эскалации силы», — заявил он.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), за первые три месяца 2025 года в стране погибли 70 мирных жителей, 478 получили ранения. По словам Тюрка, на этой неделе вновь были зафиксированы жертвы — 13 мирных жителей погибли и несколько получили ранения в результате авиаударов пакистанских сил.