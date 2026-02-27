В результате удара ВСУ по Курску погиб мирный житель

Хинштейн: от удара БПЛА ВСУ по автосервису в Сеймском округе погиб мужчина

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины на Курск погиб мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник атаковал территорию автосервиса в Сеймском округе. К огромной скорби, один человек погиб — это 25-летний сотрудник автосервиса. Самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он.

Губернатор также пообещал оказать необходимую помощь близким погибшего.

Еще трое мужчин получили осколочные ранения. Им оказали первую помощь и сейчас госпитализируют в Курскую областную больницу, рассказал Хинштейн, пожелав им скорейшего выздоровления.

Губернатор добавил, что на месте работают оперативные службы.

До этого губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о том, что средства противовоздушной обороны России сбили три беспилотника в регионе. По данным главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

В ночь на 27 февраля Telegram-канал SHOT писал о том, что в небе над Воронежем произошло как минимум пять взрывов. Предположительно, силы ПВО отражали атаку украинских дронов. По словам местных жителей, в северной и центральной части Воронежа «дрожали стекла в рамах».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.