Фигуристка Петросян выступала на Олимпиаде с тяжелой травмой

Фигуристка Петросян выступала на Олимпиаде-2026 с тяжелой травмой спины
Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх 2026 года в Италии выступала с травмой спины. Об этом в интервью Sport24 рассказал хореограф Даниил Глейхенгауз.

По его словам, спортсменка возобновила тренировки лишь за три недели до старта Игр.

«Была травма спины, ее скрутило. При этом не было такого, что произошло какое-то падение на льду, допустим, и она не смогла встать. Она пришла в один день после выходного, по-моему, и сказала, что у нее так болит спина, что она плохо двигается. Мы так и не восстановили аксель, который на чемпионате России она хорошо сделала», — заявил Глейхенгауз.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее Аделия Петросян назвала болезненными эмоции от Олимпиады.

 
