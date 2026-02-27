Пьяный юноша в женском парике угнал BMW и гонял по Красноярску

В Красноярске 20-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, переодетый в женскую одежду, угнал чужой BMW и устроил гонки с полицией. Об этом сообщается в Telegram-канале Kras Mash.

Нетрезвый 20-летний парень, не имеющий водительских прав, надел парик и женскую одежду, после чего сел за руль чужого BMW. Сотрудники ДПС заметили нарушителя и попытались остановить.

Водитель начал уходить от погони, выезжая на встречную полосу и проезжая на красный свет. Его удалось задержать, молодому человеку грозит уголовное дело за угон и крупные штрафы.

До этого в Казани подростки жестоко избили таксиста и угнали его машину и врезались в отбойник. В отношении родителей несовершеннолетних составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Материалы передали в управление СК РФ по региону.

Ранее россиянин угнал бульдозер и сдал его на металлолом, желая отомстить родственнику.