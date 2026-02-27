Размер шрифта
В Германии призвали Европу показать «самостоятельную роль» в переговорах по Украине

Политик Мютцених призвал Европу участвовать в переговорах по Украние
photothek.net/Wikimedia

Европе необходимо принять активное участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине в качестве самостоятельного игрока. Об этом заявил бывший глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених, чьи слова приводит телеканал n-tv.

«Как минимум после обнародования планов американского правительства по будущему Украины всем должно стать очевидно, что в обсуждении завершения конфликта необходима самостоятельная роль и голос Европы», — сказал Мютцених.

Он напомнил, как европейские лидеры в прошлом году собрались в Вашингтоне, «как просители перед столом» президента США Дональда Трампа. По мнению немецкого политика, такие ситуации не должны повторяться. Европа несет основную нагрузку по поддержке Украины, подчеркнул Мютцених.

«Поэтому так важна и необходима европейская роль в формировании послевоенного миропорядка», — заявил он.

До этого портал UnHerd писал, что Европейскому союзу (ЕС) необходимо восстановить отношения с Россией, если он хочет получить место за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.

В материале отмечается недовольство европейских лидеров тем, что их «не допускают» до переговоров между Россией и Соединенными Штатами о будущем Украины. Однако упрямо отказываясь от прямого диалога с Москвой, они исключили из мирного процесса себя сами, говорится в тексте.

Ранее Уиткофф назвал условие для заключения соглашения по Украине.

 
