Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

В офисе Зеленского назвали возможные сроки саммита с Путиным и Трампом

Кислица: в Киеве допустили встречу Путина, Трампа и Зеленского в марте
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

В Киеве допускают, что встреча президентов России, США и Украины может состояться до конца марта, если переговоры по урегулированию конфликта будут развиваться успешно. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что ключевые политические вопросы должны быть решены на саммите с участием трех лидеров. По его словам, Трамп и Зеленский подробно обсуждали такую возможность в телефонном разговоре два дня назад. Политик добавил, что при благоприятном ходе переговоров с российской стороной встреча президентов может пройти в ближайшие недели, возможно, до конца марта. Кислица также подчеркнул, что такой формат позволит решить вопросы, которые не удается урегулировать на уровне переговорных групп.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча на высшем уровне между Россией и Украиной должна подвести итог всей переговорной работе. Он отметил, что преждевременно говорить о стадии урегулирования или делать прогнозы. Кроме того, Песков сообщил, что предложение Владимиру Зеленскому приехать в Москву остается в силе.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что в течение трех недель могут пройти переговоры, которые откроют возможность для трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее спецпосланник США пообещал, что в ближайшие недели появятся «хорошие новости» по урегулированию конфликта на Украине.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!