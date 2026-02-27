Размер шрифта
В Кремле пообещали сообщить дату новых переговоров по Украине

Песков: Кремль объявит дату новых переговоров по Украине после договоренности

Кремль сообщит дату продолжения переговоров по Украине, как только будет достигнута окончательная договоренность. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как только будет договоренность окончательная, мы вас проинформируем», — ответил он.

По его словам, подготовка к очередному раунду трехсторонних переговоров ведется, стороны поддерживают контакты.

Отвечая на вопрос о том, могут ли переговоры пройти уже на следующей неделе, Песков отметил, что работа продолжается и окончательные договоренности пока не достигнуты. После их согласования, добавил он, информация будет доведена до журналистов.

Пресс-секретарь уточнил, что речь идет о трехстороннем формате переговоров. Также он заявил, что существенных изменений позиции киевского режима на данный момент не фиксируется.

До этого Песков, говоря о перспективах организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, призвал вспомнить заявления украинского лидера относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, «есть ли смысл встречаться на высшем уровне».

Ранее финский политик заявил, что верящие в победу Украины европейские лидеры утратили связь с реальностью.

 
