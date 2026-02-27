Размер шрифта
В Кремле считают, что попытки своровать российские активы продолжатся

Песков: страны Запада продолжат попытки воровства суверенных российских активов
MGIMO360 TV/YouTube

Попытки коллективного Запада своровать российские активы продолжатся, учитывая настроения, которые охватывают ряд европейских стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться», — сказал он.

При этом, по словам представителя Кремля, некоторые страны Европы осознают неминуемые негативные последствия возможной экспроприации суверенных активов России. В частности, одной из таких стран является Бельгия, отметил Песков.

25 февраля министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что тема использования замороженных российских активов для помощи Украине снята с повестки.

24 февраля Каллас заявила, что Евросоюз может вернуться к варианту с использованием российских активов, если европейским чиновникам не удастся решить вопрос с блокированием Венгрией 20-го пакета антироссийских санкций и кредита на €90 млрд Украине. По ее словам, эта идея является «одним из возможных вариантов».

Ранее российский посол рассказал о последствиях кражи активов РФ Британией.

 
