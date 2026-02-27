Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Врачи заподозрили у Николая Коляды рак желудка

Baza: рак желудка у драматурга Коляды пока не подтвержден
Владимир Астапкович/РИА Новости

Врачи заподозрили у уральского драматурга и режиссера Николая Коляды рак желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным «Базы», драматург вызвал скорую 25 февраля с жалобами на одышку. Мужчину госпитализировали в больницу № 1 Екатеринбурга.

Началось обследование, врачи заподозрили у Коляды онкологическое заболевание, однако пока диагноз не подтвержден.

Сейчас состояние драматурга оценивают как тяжелое, Коляду подключили к аппарату ИВЛ.

О госпитализации екатеринбургского режиссера стало известно 26 февраля.

Николай Коляда — создатель и худрук «Коляда-театра» в Екатеринбурге, автор более 100 пьес, постановщик современных и классических драматургических произведений.

Ранее Лидии Федосеевой‑Шукшиной потребовалась экстренная помощь из‑за проблем с сердцем.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!