Врачи заподозрили у Николая Коляды рак желудка

Baza: рак желудка у драматурга Коляды пока не подтвержден

Врачи заподозрили у уральского драматурга и режиссера Николая Коляды рак желудка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным «Базы», драматург вызвал скорую 25 февраля с жалобами на одышку. Мужчину госпитализировали в больницу № 1 Екатеринбурга.

Началось обследование, врачи заподозрили у Коляды онкологическое заболевание, однако пока диагноз не подтвержден.

Сейчас состояние драматурга оценивают как тяжелое, Коляду подключили к аппарату ИВЛ.

О госпитализации екатеринбургского режиссера стало известно 26 февраля.

Николай Коляда — создатель и худрук «Коляда-театра» в Екатеринбурге, автор более 100 пьес, постановщик современных и классических драматургических произведений.

